З’явився сайт з базою українських фільмів





Про це



Мета ініціативи – просувати українську культурну галузь, що постраждала через повномасштабну війну, на світовій арені.



"Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіоналів. Перегляд фільмів ще ніколи не був таким змістовним", – наголосив співзасновник та CEO компанії Usheru Олівер Феган.



Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.



Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:



- офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;

- онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.Про це повідомляється на сайті Українського інституту.Мета ініціативи – просувати українську культурну галузь, що постраждала через повномасштабну війну, на світовій арені."Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіоналів. Перегляд фільмів ще ніколи не був таким змістовним", – наголосив співзасновник та CEO компанії UsheruКористувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:- офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;- онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.

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