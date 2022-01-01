Після російського удару по ТЦ у Кременчуці досі не знайшли одну жінку
Сьогодні, 16:50
Після авіаудару росіян по ТЦ "Амстор" у Кременчуці одна жінка досі залишається безвісти зниклою. Досі не знайшли працівниця магазину магазину техніки пані Ларису, яка не виходить на зв’язок від 27 червня.
Про це повідомила подруга жінки, пише ТСН.
За словами жінки, доньці Лариси повідомили, що її матір загинула, але її не можуть ідентифікувати.
"Нещодавно Лєднік (голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік) казав що ще є 6 фрагментів не ідентифікованих. Можливо, просто неможливо з них взяти ДНК, бо дуже обгоріли. Але можна зійти з розуму сім'ї. Вже всіх поховали, а її навіть не знайшли. Співчуваю сім'ї, бо Лариса була моєю подругою", - йдеться в повідомленні.
Станом на 4 серпня у результаті удару РФ по ТЦ 21 людина загинула та 1 досі залишається безвісно зниклою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила подруга жінки, пише ТСН.
За словами жінки, доньці Лариси повідомили, що її матір загинула, але її не можуть ідентифікувати.
"Нещодавно Лєднік (голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік) казав що ще є 6 фрагментів не ідентифікованих. Можливо, просто неможливо з них взяти ДНК, бо дуже обгоріли. Але можна зійти з розуму сім'ї. Вже всіх поховали, а її навіть не знайшли. Співчуваю сім'ї, бо Лариса була моєю подругою", - йдеться в повідомленні.
Станом на 4 серпня у результаті удару РФ по ТЦ 21 людина загинула та 1 досі залишається безвісно зниклою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Професійні та відповідальні: «Волиньгаз» відзначив кращих працівників компанії в I кварталі
Сьогодні, 17:23
У Міноборони відповіли на доповідь Amnesty International про бази ЗСУ у лікарнях й школах
Сьогодні, 17:10
Після російського удару по ТЦ у Кременчуці досі не знайшли одну жінку
Сьогодні, 16:50
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
Сьогодні, 16:32
З’явився сайт з базою українських фільмів
Сьогодні, 16:13
Медіа