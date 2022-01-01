Після російського удару по ТЦ у Кременчуці досі не знайшли одну жінку

Після російського удару по ТЦ у Кременчуці досі не знайшли одну жінку
Після авіаудару росіян по ТЦ "Амстор" у Кременчуці одна жінка досі залишається безвісти зниклою. Досі не знайшли працівниця магазину магазину техніки пані Ларису, яка не виходить на зв’язок від 27 червня.

Про це повідомила подруга жінки, пише ТСН.

За словами жінки, доньці Лариси повідомили, що її матір загинула, але її не можуть ідентифікувати.

"Нещодавно Лєднік (голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік) казав що ще є 6 фрагментів не ідентифікованих. Можливо, просто неможливо з них взяти ДНК, бо дуже обгоріли. Але можна зійти з розуму сім'ї. Вже всіх поховали, а її навіть не знайшли. Співчуваю сім'ї, бо Лариса була моєю подругою", - йдеться в повідомленні.

Станом на 4 серпня у результаті удару РФ по ТЦ 21 людина загинула та 1 досі залишається безвісно зниклою.

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Теги: Кременчук, ракетний удар, Росія
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