Після російського удару по ТЦ у Кременчуці досі не знайшли одну жінку

Ларису, яка не виходить на зв’язок від 27 червня.



Про це повідомила подруга жінки, пише



За словами жінки, доньці Лариси повідомили, що її матір загинула, але її не можуть ідентифікувати.



"Нещодавно Лєднік (голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік) казав що ще є 6 фрагментів не ідентифікованих. Можливо, просто неможливо з них взяти ДНК, бо дуже обгоріли. Але можна зійти з розуму сім'ї. Вже всіх поховали, а її навіть не знайшли. Співчуваю сім'ї, бо Лариса була моєю подругою", - йдеться в повідомленні.



Станом на 4 серпня у результаті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після авіаудару росіян по ТЦ "Амстор" у Кременчуці одна жінка досі залишається безвісти зниклою. Досі не знайшли працівниця магазину магазину техніки пані, яка не виходить на зв’язок від 27 червня.Про це повідомила подруга жінки, пише ТСН За словами жінки, доньці Лариси повідомили, що її матір загинула, але її не можуть ідентифікувати."Нещодавно Лєднік (голова Кременчуцької РДА Олег Лєднік) казав що ще є 6 фрагментів не ідентифікованих. Можливо, просто неможливо з них взяти ДНК, бо дуже обгоріли. Але можна зійти з розуму сім'ї. Вже всіх поховали, а її навіть не знайшли. Співчуваю сім'ї, бо Лариса була моєю подругою", - йдеться в повідомленні.Станом на 4 серпня у результаті удару РФ по ТЦ 21 людина загинула та 1 досі залишається безвісно зниклою.

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