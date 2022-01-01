Професійні та відповідальні: «Волиньгаз» відзначив кращих працівників компанії в I кварталі

У «Волиньгазі» відзначили кращих працівників за підсумками I кварталу 2022 року. Подія відбулася в Освітньому просторі компанії «Волиньгаз», яка працює під брендом РГК.Конкурс «Кращі серед нас» у газорозподільній компанії заснували минулого року. На підприємстві відзначають професійних і відповідальних фахівців, які віддані газовій справі, старанно та якісно виконують свою роботу. Конкурсна комісія визначає по одному переможцю в кожному відділенні компанії. Хоч із запізненням через дію воєнного стану, але відзнаки та премії отримали 5 фахівців.Голова правління АТ «Волиньгаз»привітав переможців, подякував їм за роботу та вручив відзнаки.«Наші працівники сумлінно виконують свою роботу та посилено працюють від початку війни, аби тримати енергетичний фронт. Крім того, понад 30 газовиків нині служать у ЗСУ», - каже Мирослав Коротя.За результатами I кварталу 2022 року кращими стали:– начальниця відділу стратегії ГІС АТ «Волиньгаз»Ірина Бурда каже, що робота в геоінформаційній системі творча й багатозадачна, адже часто доводиться опрацьовувати велику кількість матеріалу. В архіві АТ “Волиньгаз” зберігається понад 1500 карт, накреслених «від руки». Всі мають оцифрувати. Активно трудяться й під час війни. Завершити роботи над основними газовими мережами в планах до кінця 2023 року."Відзнака в конкурсі "Кращі серед нас" – це беззаперечна перемога всієї команди ГІС, майже 30 працівників. Без злагодженої роботи спеціалістів не вдалось би її отримати. Це перемога кожного, хто вкладає свої сили та вміння в нашу спільну справу", - підсумовує начальниця відділу стратегії ГІС.- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду групи ГРП/ШРП Ратнівського відділення"Мені подобається мій колектив, колеги завжди підкажуть, навчать та поділяться досвідом. Працювати слюсарем непросто, адже потрібно завжди бути уважним, вміти користуватись багатьма інструментами та знати газове обладнання. Я здійснюю технічний огляд, замінюю комплектуючі в газорегуляторних пунктах (ГРП) і шафових газорегуляторних пунктах (ШГРП) та їх ремонтую", - ділиться газовик.Андрій Мороз каже, що робота в газовій компанії - це стабільність і впевненість у майбутньому. Є соціальні гарантії та можливість постійного розвитку.- електрогазозварник 6 розряду групи експлуатації мереж Ковельського відділенняРуслан постійно підтверджує та вдосконалює свої професійні вміння. Кожні два роки проходить переатестацію."Для мене важливо розвиватись у своїй сфері, бо вона мені подобається. Уже понад рік я працюю електрозварником 6 розряду - це найвищий розряд. Моя робота надзвичайно відповідальна, я можу зварювати підземні газопроводи під тиском, не зупиняючи газопостачання населенню", - ділиться фахівець.- монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 4 розряду групи ЕХЗ Володимир-Волинського відділенняДля Валерія трудовий колектив газовиків – це справжня газова професійна родина. Дуже гарна дружня бригада, яка любить свою роботу. Колеги щодня самовіддано трудяться, а саме влітку «гаряча пора».«Конкурс «Кращі серед нас» - дуже потрібний, бо працівники прагнутимуть вдосконалюватись і навчатись, а відповідно якісніше виконувати роботу, щоб стати кращими у своїх колективах, - ділиться враженнями пан Валерій. – У нас уже є навчальний центр Освітній простір, де всі працівники служби електрохімзахисту вдосконалюємо свої вміння та навички. А про перемогу я дізнався від майстра, коли на об’єкті ліквідовував підземний витік газу, в ямі ізолювали трубу».- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду авторемонтної майстерні Луцького відділення«Газова родина – це наш «Волиньгаз». Я в цій компанії працюю майже 25 літ. Радію, що переміг у конкурсі. Вже й не злічити тих подяк та відзнак за стільки років, але кожна з них особлива по-своєму. Бо це увага та повага до людини в першу чергу, то вважаю, що конкурс такий вкрай необхідний для газовиків. Тим паче, зараз складний воєнний час і ми всі працюємо щодня, піднімаючи економіку України», - каже Борис Овксентійович.«Волиньгаз» цінує кожного з понад 1,3 тис. спеціалістів, щоденна праця яких забезпечує надійне безперебійне та безаварійне газопостачання на Волині.