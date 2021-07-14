На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання





Про це розповіла Оксана Цимбалюк.



У водоймах фахівці виявили кишкову паличку.



Зі слів, Оксани Цимбалюк, кількість водойм у Волинській області, де виявили кишкову паличку, зросла. В липні небезпечними для купання були визнані сім річок та озер Волині.



Всього фахівці дослідили 42 проби води з водойм області.



Перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 5 000 в 1 дм3 води – показали 12 відібраних проб. Зокрема, небезпечними є такі водойми:



річка Сапалаївка (місця масового відпочинку на Теремнівських ставках);



річка Стир (міський пляж міста Луцьк, рекреаційні зони міста Рожище та села Кобче);



річка Турія (міський пляж міста Ковеля).



озеро (село Озеро);



озеро (село Озерце);



ставок (село Копачівка);



озеро Луки (село Дубечне);



озеро Глухи (село Глухи Дубечненської громади);



озеро Синове (село Соколище Сереховичівської громади);



річка Конопелька (село Гаразджа);



річки Вижівка (селище Стара Вижівка);



річки Путилівка (пляж санаторію матері й дитини "Пролісок").



У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб додали: перевірки якості води фахівці продовжать до кінця купального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 3 серпня п'ять озер, один ставок і шість річок на Волині визнали небезпечними для купання.Про це розповіла Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Волинського центру контролю та профілактики хворобУ водоймах фахівці виявили кишкову паличку.Зі слів, Оксани Цимбалюк, кількість водойм у Волинській області, де виявили кишкову паличку, зросла. В липні небезпечними для купання були визнані сім річок та озер Волині.Всього фахівці дослідили 42 проби води з водойм області.Перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 5 000 в 1 дм3 води – показали 12 відібраних проб. Зокрема, небезпечними є такі водойми:річка Сапалаївка (місця масового відпочинку на Теремнівських ставках);річка Стир (міський пляж міста Луцьк, рекреаційні зони міста Рожище та села Кобче);річка Турія (міський пляж міста Ковеля).озеро (село Озеро);озеро (село Озерце);ставок (село Копачівка);озеро Луки (село Дубечне);озеро Глухи (село Глухи Дубечненської громади);озеро Синове (село Соколище Сереховичівської громади);річка Конопелька (село Гаразджа);річки Вижівка (селище Стара Вижівка);річки Путилівка (пляж санаторію матері й дитини "Пролісок").У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб додали: перевірки якості води фахівці продовжать до кінця купального сезону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію