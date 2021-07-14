На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання

На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання
Станом на 3 серпня п'ять озер, один ставок і шість річок на Волині визнали небезпечними для купання.

Про це розповіла Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Волинського центру контролю та профілактики хвороб Оксана Цимбалюк.

У водоймах фахівці виявили кишкову паличку.

Зі слів, Оксани Цимбалюк, кількість водойм у Волинській області, де виявили кишкову паличку, зросла. В липні небезпечними для купання були визнані сім річок та озер Волині.

Всього фахівці дослідили 42 проби води з водойм області.

Перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 5 000 в 1 дм3 води – показали 12 відібраних проб. Зокрема, небезпечними є такі водойми:

річка Сапалаївка (місця масового відпочинку на Теремнівських ставках);

річка Стир (міський пляж міста Луцьк, рекреаційні зони міста Рожище та села Кобче);

річка Турія (міський пляж міста Ковеля).

озеро (село Озеро);

озеро (село Озерце);

ставок (село Копачівка);

озеро Луки (село Дубечне);

озеро Глухи (село Глухи Дубечненської громади);

озеро Синове (село Соколище Сереховичівської громади);

річка Конопелька (село Гаразджа);

річки Вижівка (селище Стара Вижівка);

річки Путилівка (пляж санаторію матері й дитини "Пролісок").

У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб додали: перевірки якості води фахівці продовжать до кінця купального сезону.

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Теги: Волинь, водойма, заборона, купання
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