На Волині 12 водойм визнали небезпечними для купання
Сьогодні, 18:20
Станом на 3 серпня п'ять озер, один ставок і шість річок на Волині визнали небезпечними для купання.
Про це розповіла Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Волинського центру контролю та профілактики хвороб Оксана Цимбалюк.
У водоймах фахівці виявили кишкову паличку.
Зі слів, Оксани Цимбалюк, кількість водойм у Волинській області, де виявили кишкову паличку, зросла. В липні небезпечними для купання були визнані сім річок та озер Волині.
Всього фахівці дослідили 42 проби води з водойм області.
Перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 5 000 в 1 дм3 води – показали 12 відібраних проб. Зокрема, небезпечними є такі водойми:
річка Сапалаївка (місця масового відпочинку на Теремнівських ставках);
річка Стир (міський пляж міста Луцьк, рекреаційні зони міста Рожище та села Кобче);
річка Турія (міський пляж міста Ковеля).
озеро (село Озеро);
озеро (село Озерце);
ставок (село Копачівка);
озеро Луки (село Дубечне);
озеро Глухи (село Глухи Дубечненської громади);
озеро Синове (село Соколище Сереховичівської громади);
річка Конопелька (село Гаразджа);
річки Вижівка (селище Стара Вижівка);
річки Путилівка (пляж санаторію матері й дитини "Пролісок").
У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб додали: перевірки якості води фахівці продовжать до кінця купального сезону.
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Про це розповіла Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Волинського центру контролю та профілактики хвороб Оксана Цимбалюк.
У водоймах фахівці виявили кишкову паличку.
Зі слів, Оксани Цимбалюк, кількість водойм у Волинській області, де виявили кишкову паличку, зросла. В липні небезпечними для купання були визнані сім річок та озер Волині.
Всього фахівці дослідили 42 проби води з водойм області.
Перевищення лактозопозитивних кишкових паличок – 5 000 в 1 дм3 води – показали 12 відібраних проб. Зокрема, небезпечними є такі водойми:
річка Сапалаївка (місця масового відпочинку на Теремнівських ставках);
річка Стир (міський пляж міста Луцьк, рекреаційні зони міста Рожище та села Кобче);
річка Турія (міський пляж міста Ковеля).
озеро (село Озеро);
озеро (село Озерце);
ставок (село Копачівка);
озеро Луки (село Дубечне);
озеро Глухи (село Глухи Дубечненської громади);
озеро Синове (село Соколище Сереховичівської громади);
річка Конопелька (село Гаразджа);
річки Вижівка (селище Стара Вижівка);
річки Путилівка (пляж санаторію матері й дитини "Пролісок").
У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб додали: перевірки якості води фахівці продовжать до кінця купального сезону.
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