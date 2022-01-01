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У місті на Волині проживає півтори тисячі переселенців: як їм допомагають у громаді

У місті на Волині проживає півтори тисячі переселенців: як їм допомагають у громаді
У місті Ківерці, що неподалік Луцька, станом на 4 серпня проживає півтори тисячі переселенців.

Про це розповів Суспільному Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук.

Кількість переселенців, які реєструються у громаді, як внутрішньо переміщенні, постійно змінюється, бо люди мігрують.

"В основному люди місцеві беруть їх на квартири, здають будинки. Допомагають меблями, продуктами. Створили такі локації для внутрішньо переміщених українців", – говорить міський голова.

В один з пунктів видачі гуманітарної допомоги у Ківерцях за дитячим одягом прийшла вимушена переселенка Світлана Каліберда. Із родиною приїхала на Волинь у квітні з селища Райгородок Донецької області.

"Нас шестеро людей виходить. Двоє дітей і чоловік має інвалідність, ще сестра з малою дитиною чотири роки. Проживаємо у квартирі, знімаємо. Напевно, будемо тут зимувати, тому що туди їхати неможливо", – говорить жінка.

Вимушена переселенка Віра Журба каже, що приходить до волонтерського пункту у Ківерцях часто. Тут брала взуття, одяг, постільну білизну. З рідного міста Ізюм приїхала лише з документами. Найменший син жінки захищає Україну в складі Збройних сил України.

Для того, щоб отримувати гуманітарну допомогу потрібно зареєструвалася у Ківерцівській міській раді та написати відповідну заяву.
У місті на Волині проживає півтори тисячі переселенців: як їм допомагають у громаді

Зі слів ківерцівського міського голови, зараз за допомогою звертається менше людей, ніж було у березні та квітні. Проте найближчим часом у місті готуються прийняти ще 250 переселенців з місць, де тривають активні бойові дії.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, переселенці
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