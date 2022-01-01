Погода у Луцьку на завтра, 5 серпня

5 серпня увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: "Хорошому господарю день малий". На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси - до чудової погоди.