Погода у Луцьку на завтра, 5 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 5 серпня
5 серпня увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.

У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: "Хорошому господарю день малий". На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси - до чудової погоди.

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Теги: Погода, Луцьк
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