Погода у Луцьку на завтра, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
5 серпня увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.
У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: "Хорошому господарю день малий". На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси - до чудової погоди.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.
У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають Безсонником, оскільки йде пора активної роботи, жнив: "Хорошому господарю день малий". На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси - до чудової погоди.
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