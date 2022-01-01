У Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, – Генштаб





Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, пише



"Керівництво Росії намагається припинити відплив особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу", - сказав Громов.



За його словами, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.

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