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У Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, – Генштаб

У Росії хочуть заборонити звільнятися з армії, – Генштаб
За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія має складнощі з комплектацією підрозділів, які воюють на території України, тому планує змінити законодавство.

Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, пише Укрінформ.

"Керівництво Росії намагається припинити відплив особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу", - сказав Громов.

За його словами, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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