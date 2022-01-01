У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина

Краглик Ярослав Павлович, 1973 року народження.



Про це



Відомо, що Герой України загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.



"Не вистачає слів, щоб розділити разом із рідними загиблого невимовне горе, сиротами залишились діти. Вічна і світла пам'ять Герою.



Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Нехай його душа знайде мир і спокій на небесах. Пам'ять про Ярослава Павловича Краглика буде жити вічно у наших серцях. Герої не вмирають!" - йдеться у дописі.







Зауважують, що деталі зустрічі стануть відомі згодом на офіційній сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підступна і безжальна війна знову покрила глибоким смутком Камінь-Каширську громаду. Загинув український воїн, уродженець села Ворокомле, 1973 року народження.Про це пишуть на сторінці громади.Відомо, що Герой України загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині."Не вистачає слів, щоб розділити разом із рідними загиблого невимовне горе, сиротами залишились діти. Вічна і світла пам'ять Герою.Камінь-Каширська громада висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Нехай його душа знайде мир і спокій на небесах. Пам'ять про Ярослава Павловича Краглика буде жити вічно у наших серцях. Герої не вмирають!" - йдеться у дописі.Зауважують, що деталі зустрічі стануть відомі згодом на офіційній сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.

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