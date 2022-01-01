Волинянка склала іспит із математики на 200 балів

Віра Назарчук отримала 200 балів з мультипредметного іспиту з математики.



Про це повідомила вчителька математики Марія Мольчак у фейсбук-спільноті «Прилуцька громада: події, проблеми, рішення»,



Марія Мольчак була наставницею вчительки Віри.



«Вітаю тебе і твою вчительку, мою ученицю, Людмилу Володимирівну. Віра, ти – бджілка-трудівниця. Лише математик знає, як треба працювати, щоб отримати вищий бал. Нехай і на далі тобі допомагає Бог у всіх твоїх починаннях», – привітала жінка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускниця школи села Прилуцькеотримала 200 балів з мультипредметного іспиту з математики.Про це повідомила вчителька математикиу фейсбук-спільноті «Прилуцька громада: події, проблеми, рішення», передає Район. Ківерці.Марія Мольчак була наставницею вчительки Віри.«Вітаю тебе і твою вчительку, мою ученицю, Людмилу Володимирівну. Віра, ти – бджілка-трудівниця. Лише математик знає, як треба працювати, щоб отримати вищий бал. Нехай і на далі тобі допомагає Бог у всіх твоїх починаннях», – привітала жінка.

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