Масові обшуки у Ківерцях: як це пояснюють силовики

Сьогодні, 4 серпня, у Ківерцях відбувалися обшуки в оселях мешканців міста, читачі повідомляють також про посилені перевірки на блокпостах та велику кількість правоохоронців у місті.Ці подіїпрокоментували у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Волинській області.Запевняють, що законослухняним волинянам немає причин хвилюватися.Зауважили, що контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи здійснюють з метою посилення пошуку, виявлення та нейтралізації диверсійних (терористичних) загроз, запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп та інших осіб, які діють в інтересах противника. Окрім того, це триває, аби не допустити порушення роботи органів військового управління, державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.Такі дії, зокрема, у Ківерцях, але й у інших населених пунках регіону здійснює Управління СБ України у Волинській області спільно з ГУНП у Волинській області, Національною гвардією України та Військовою службою правопорядку ЗСУ.Переконують також, що усе відбувається з чітким дотриманням вимог законодавства.«Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян», – додали у пресслужбі обласного управління СБУ.