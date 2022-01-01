Масові обшуки у Ківерцях: як це пояснюють силовики
Сьогодні, 20:35
Сьогодні, 4 серпня, у Ківерцях відбувалися обшуки в оселях мешканців міста, читачі повідомляють також про посилені перевірки на блокпостах та велику кількість правоохоронців у місті.
Ці події Інформаційному агентству ВолиньPost прокоментували у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Запевняють, що законослухняним волинянам немає причин хвилюватися.
Зауважили, що контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи здійснюють з метою посилення пошуку, виявлення та нейтралізації диверсійних (терористичних) загроз, запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп та інших осіб, які діють в інтересах противника. Окрім того, це триває, аби не допустити порушення роботи органів військового управління, державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.
Такі дії, зокрема, у Ківерцях, але й у інших населених пунках регіону здійснює Управління СБ України у Волинській області спільно з ГУНП у Волинській області, Національною гвардією України та Військовою службою правопорядку ЗСУ.
Переконують також, що усе відбувається з чітким дотриманням вимог законодавства.
«Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян», – додали у пресслужбі обласного управління СБУ.
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Ці події Інформаційному агентству ВолиньPost прокоментували у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Запевняють, що законослухняним волинянам немає причин хвилюватися.
Зауважили, що контррозвідувальні, пошукові, профілактичні та режимно-обмежувальні заходи здійснюють з метою посилення пошуку, виявлення та нейтралізації диверсійних (терористичних) загроз, запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп та інших осіб, які діють в інтересах противника. Окрім того, це триває, аби не допустити порушення роботи органів військового управління, державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.
Такі дії, зокрема, у Ківерцях, але й у інших населених пунках регіону здійснює Управління СБ України у Волинській області спільно з ГУНП у Волинській області, Національною гвардією України та Військовою службою правопорядку ЗСУ.
Переконують також, що усе відбувається з чітким дотриманням вимог законодавства.
«Просимо жителів регіону зберігати спокій та сприяти правоохоронцям у їхній діяльності. Адже наша мета – максимальна безпека волинян», – додали у пресслужбі обласного управління СБУ.
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Коментарі 2
Все добре ...тільки яка довіра до СБУ(кгб)...
Параноїки солі шукають, а всі солі області у ковелі. Ха-ха
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