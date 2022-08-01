ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
Сьогодні, 22:06
Рада Європейського Союзу в четвер вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запровджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".
У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.
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Про це повідомляє "Європейська правда".
Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запровджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".
У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.
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