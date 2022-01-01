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Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО

Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО
Військовослужбовець ЗСУ майже три тижні воював на передовій зі зламаним хребтом. 44-річний чоловік навіть не підозрював, що у його хребті застрягла "стрілка" від касетної бомби.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на лікаря військово-польового госпіталю Тараса Кобзу. Ім'я військового не розголошується з військових міркувань.

"До медиків звернувся лише тоді, коли дуже вже почав дошкуляти біль у попереку і температура піднялася до 39 градусів. Медикам госпіталю боєць сказав, що у нього, мабуть, радикуліт, бо дуже болить поперек і вже кілька днів тримається висока температура", – пише видання.

Як розповів лікар військово-польового госпіталю Тарас Кобза, коли бійця скерували на рентген, аби чітко встановити причину болю, то лікарі були шоковані побаченим на рентгенівському знімку.

"Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер'я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застрягла у хребті. Уламки зламаних хребців могли ушкодити нерви, судини, але, на щастя, цього не сталося. Боєць прийшов у польовий госпіталь своїми ногами і навіть не підозрював, що у його хребті застряг елемент касетної бомби", – каже Тарас Кобза.

Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО


За його словами, боєць потрапив під обстріл ще 13 липня, а до шпиталю звернувся лише на початку серпня. Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом. Наразі бійця із зони бойових дій відправили в одну з лікарень у більш безпечний регіон, де він проходитиме лікування.

"Стрілка" касетної бомби, що зламала бійцю хребці, влучила у підребер'я, а у тому місці у чоловіка є кілька родимок. Вона зробила прокол всього на 1 мм, тож чоловік його навіть не зауважив. Його виявили медики під час ретельного огляду пораненого.

Український військовий три тижні воював з уламком снаряда в хребті. ФОТО


За словами лікаря, під час сильних обстрілів через виділення адреналіну бійці просто не відчувають мінімальних ушкоджень, тому чоловік не відчув болю. Окрім того, якщо куля чи осколок летять з надзвичайно високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому. Настільки швидко відбувається проникнення всередину, що нервові закінчення не встигають про це повідомити.

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Теги: Війна, ЗСУ
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