У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових

У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
За гроші, зібрані під час благодійного забігу, департамент молоді та спорту Луцької міської ради придбав GPS-трекери «Garmin» для військових.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Вартість цінної для армійців покупки становить понад 100 тисяч гривень. Купили їх 5 штук у сусідній Польщі. Тепер наші захисники матимуть змогу краще орієнтуватися на місцевості, навіть попри відсутність на передовій інтернету. Прив'язку до локації забезпечує супутник, який «бачитиме» солдатські навігатори, розташовані у будь-якій ландшафтній точці.

Прибори передали військовим 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого.
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових

«Підрозділ, який виходить на бойову позицію, у 80 % позбавлений інтернет-зв'язку на планшетах, а це GPS-обладнання його забезпечить. Армійці зможуть без проблем читати свої карти і вціляти у противника», – розповів артилерист Олексій Янчук.
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових

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Теги: GPS-трекери, Луцьк, забіг
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