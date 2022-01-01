РФ перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні на півночі України





Про це



Так, на станціях Клімово та Суземка Брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (богучар) 20А ВВО, а на станцію "Суджу" та "Льгов-київський" Курської області прибувають ешелони зі складу 144 мсд 20А ВВО з танками зі складу 18 мсд 11 АК балтійського флоту.



"Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.



У ЗСУ наголошують, що на сьогоднішній день окупаційні війська не можуть відкривати другий фронт, де-небудь, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ.



"Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки “рідних” підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар та Совєтська", - додають в управлінні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське командування перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні у відволікаючих маневрах на Сумському і Чернігівському напрямках.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ.Так, на станціях Клімово та Суземка Брянської області йде прибуття ешелонів з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (богучар) 20А ВВО, а на станцію "Суджу" та "Льгов-київський" Курської області прибувають ешелони зі складу 144 мсд 20А ВВО з танками зі складу 18 мсд 11 АК балтійського флоту."Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.У ЗСУ наголошують, що на сьогоднішній день окупаційні війська не можуть відкривати другий фронт, де-небудь, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ."Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки “рідних” підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар та Совєтська", - додають в управлінні.

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