Зеленський змінив склад РНБО

Зеленський змінив склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора України Андрія Костіна та першого заступника голови СБУ Василя Малюка.

Про це йдеться в указі №555/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

Відтак, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;
Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.

Окрім того, президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова. Того ж дня нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, РНБО, Костін Андрій, Малюк Василь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати похолодання
Сьогодні, 03:13
Зеленський змінив склад РНБО
Сьогодні, 02:12
Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова
Сьогодні, 01:01
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Звільнені українські села та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня
04 серпень, 23:23
Схожі новини
«Чорна п’ятниця»: заблоковано активи топ-10 українських контрабандистів «Чорна п’ятниця»: заблоковано активи топ-10 українських контрабандистів
02 квітень, 2021, 23:13
Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО
21 жовтень, 2019, 16:58
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
02 серпень, 06:31
Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст Секретар РНБО розповів, коли знищать Кримський міст
29 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптикиня розповіла, коли в Україні чекати похолодання
Сьогодні, 03:13
 0
Зеленський змінив склад РНБО
Сьогодні, 02:12
 0
Російські окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова
Сьогодні, 01:01
 0
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Звільнені українські села та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 4 серпня
04 серпень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8