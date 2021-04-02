Зеленський змінив склад РНБО

Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора України Андрія Костіна та першого заступника голови СБУ Василя Малюка.



Про це



Відтак, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:



Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;

Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.



Окрім того, президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.



Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова. Того ж дня нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизмінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора Українита першого заступника голови СБУПро це йдеться в указі №555/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.Відтак, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.Окрім того, президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУта колишнього ГенпрокурораНагадаємо, 19 липня. Того ж дня нардепи дали згоду на

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