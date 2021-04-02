Зеленський змінив склад РНБО
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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України – увів Генерального прокурора України Андрія Костіна та першого заступника голови СБУ Василя Малюка.
Про це йдеться в указі №555/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.
Відтак, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;
Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.
Окрім того, президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.
Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова. Того ж дня нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової.
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Про це йдеться в указі №555/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.
Відтак, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
Костіна Андрія Євгеновича - Генеральний прокурор;
Малюка Василя Васильовича - перший заступник Голови Служби безпеки України.
Окрім того, президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексголову СБУ Івана Баканова та колишнього Генпрокурора Ірину Венедіктову.
Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова. Того ж дня нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової.
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