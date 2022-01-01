Росіяни завдали по Харкову масованого ракетного удару: є поранені





Про це Олег Синєгубов.



Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.



Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.



Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.



Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.



На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.



Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом.



Також ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністраціїПід ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом.Також ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.

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