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Росіяни завдали по Харкову масованого ракетного удару: є поранені

Росіяни завдали по Харкову масованого ракетного удару: є поранені
Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.

Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом.

Також ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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