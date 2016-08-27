Вдома у волинян вилучили незаконний бурштин
Сьогодні, 11:03
У Ківерцях виявили незаконне зберігання сонячного каміння у двох місцевих жителів.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора, 4 серпня, у гаражному приміщенні, що належить 25-річному чоловіку, вилучили понад 200 г бурштину.
40-річний ківерчанин також протиправно зберігав каміння в гаражі, майже 500 г бурштину правоохоронці вилучили.
За цими фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.
За це порушникам загрожує штраф від 8500 до 13600 або до двох років обмеження чи позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора, 4 серпня, у гаражному приміщенні, що належить 25-річному чоловіку, вилучили понад 200 г бурштину.
40-річний ківерчанин також протиправно зберігав каміння в гаражі, майже 500 г бурштину правоохоронці вилучили.
За цими фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.
За це порушникам загрожує штраф від 8500 до 13600 або до двох років обмеження чи позбавлення волі.
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