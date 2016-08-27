Вдома у волинян вилучили незаконний бурштин

У Ківерцях виявили незаконне зберігання сонячного каміння у двох місцевих жителів.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Так, учора, 4 серпня, у гаражному приміщенні, що належить 25-річному чоловіку, вилучили понад 200 г бурштину.40-річний ківерчанин також протиправно зберігав каміння в гаражі, майже 500 г бурштину правоохоронці вилучили.За цими фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.За це порушникам загрожує штраф від 8500 до 13600 або до двох років обмеження чи позбавлення волі.