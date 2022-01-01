У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
У технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації на Київщині.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси.
Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня.
Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.
"Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію «102»", - наголошує Нєбитов.
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Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси.
Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня.
Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.
"Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію «102»", - наголошує Нєбитов.
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