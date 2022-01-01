У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації





Про це Андрій Нєбитов.



4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси.



Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня.



Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.



"Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію «102»", - наголошує Нєбитов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації на Київщині.Про це повідомив начальник поліції Київщини4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси.Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня.Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття."Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію «102»", - наголошує Нєбитов.

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