 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації

У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
У технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації на Київщині.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси.

Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня.

Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації

"Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію «102»", - наголошує Нєбитов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Сьогодні, 12:35
Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану
Сьогодні, 11:00
Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану, – WP
Сьогодні, 10:16
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Сьогодні, 12:35
Луцьком серед ночі ходили діти: побачивши поліцію – втікали
Сьогодні, 12:20
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
Громада на Волині передала бійцям 14 бригади 850 комплектів форми
Сьогодні, 11:49
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Сьогодні, 12:35
Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану, – WP Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану, – WP
Сьогодні, 10:16
ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Сьогодні, 12:35
 0
Луцьком серед ночі ходили діти: побачивши поліцію – втікали
Сьогодні, 12:20
 0
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
 0
Громада на Волині передала бійцям 14 бригади 850 комплектів форми
Сьогодні, 11:49
 0
Залишав наркотики у спеціальних схованках у лісі: на Волині на блокпосту затримали 34-річного «закладчика». ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8