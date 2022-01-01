 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International

Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - наголосила дипломат.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 13:59
Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА
Сьогодні, 12:55
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
Білоруські військові тренуватимуться спільно зі збройними силами Казахстану
Сьогодні, 11:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА
Сьогодні, 12:55
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Сьогодні, 12:48
Українцям загрожують лише російські ракети та війська РФ, – посол Британії про заяву Amnesty International
Сьогодні, 12:35
Луцьком серед ночі ходили діти: побачивши поліцію – втікали
Сьогодні, 12:20
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 13:59
Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА
Сьогодні, 12:55
У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації У технічному колодязі на Київщині знайшли тіло ще одного загиблого під час російської окупації
Сьогодні, 12:08
Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський Після поранення у госпіталі помер воїн з Волині Дмитро Носовський
Сьогодні, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 13:59
 0
ЗСУ звільнили село в Харківській області, відтіснивши окупантів назад
Сьогодні, 13:22
 0
«Укрзалізниця» запускає оплату квитків через Apple Pay
Сьогодні, 13:10
 0
Миколаїв закривають на два дні: комендантська година триватиме до понеділка, – голова ОВА
Сьогодні, 12:55
 0
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8