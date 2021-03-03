«Укрзалізниця» запускає оплату квитків через Apple Pay





Про це



Для того, щоб придбати квиток, потрібно зайти на офіційний сайт “Укрзалізниці”, клікнути на посилання “Повідомлення”. Після чого перед користувачем відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay.



"Тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", — наголосив заступник голови Пасажирської компанії “Укрзалізниці” з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! “Укрзалізниця” вводить оплату квитків на потяги через чат-бот Apple Messages, підключений до віртуального гаманця Apple Pay.Про це повідомили у пресслужбі самої компанії.Для того, щоб придбати квиток, потрібно зайти на офіційний сайт “Укрзалізниці”, клікнути на посилання “Повідомлення”. Після чого перед користувачем відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay."Тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", — наголосив заступник голови Пасажирської компанії “Укрзалізниці” з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

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