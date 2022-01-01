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Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів

Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів
Сапери ДСНС Волині разом з колегами з інших областей продовжують працювати на Чернігівщині - вилучають та знищують вибухонебезпечні предмети на звільнених від російської агресії територіях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.

За минулий місяць вилучили та знищили 342 вибухонебезпечних предмети, зокрема 5 реактивних боєприпасів, 12 касетних елементів, 10 мінометних мін, 19 гранат, 283 артилерійських снаряди та інші види боєприпасів. Загалом за місяць волинська група піротехніків ДСНС залучалася 49 разів, обстежено 569,45 гектарів місцевості.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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