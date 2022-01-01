Волинські сапери знищили на Чернігівщині більше 300 вибухонебезпечних предметів





Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.



За минулий місяць вилучили та знищили 342 вибухонебезпечних предмети, зокрема 5 реактивних боєприпасів, 12 касетних елементів, 10 мінометних мін, 19 гранат, 283 артилерійських снаряди та інші види боєприпасів. Загалом за місяць волинська група піротехніків ДСНС залучалася 49 разів, обстежено 569,45 гектарів місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сапери ДСНС Волині разом з колегами з інших областей продовжують працювати на Чернігівщині - вилучають та знищують вибухонебезпечні предмети на звільнених від російської агресії територіях.Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.За минулий місяць вилучили та знищили 342 вибухонебезпечних предмети, зокрема 5 реактивних боєприпасів, 12 касетних елементів, 10 мінометних мін, 19 гранат, 283 артилерійських снаряди та інші види боєприпасів. Загалом за місяць волинська група піротехніків ДСНС залучалася 49 разів, обстежено 569,45 гектарів місцевості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію