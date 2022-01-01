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Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО

Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО
Українські військові звільнили на Харківщині село Дібрівне, що на Ізюмському напрямку. На в'їзді окупанти залишили свою техніку.

Про це нам у коментарі Громадському розповіла пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Ірина Рибакова.

«Дібрівне невеличке, розташоване в низині, не має тактичного значення для нас, але ми вже взяли його під контроль», — розповіла речниця.

Звільнили село від окупантів дещо раніше, але не повідомляли про це для того, щоб добре закріпитись. За словами пресофіцерки, досвід показує, що якщо в інформаційному просторі звучить інформація про звільнення, то ворог сильно активізується.

Саме село повністю зруйноване — це видно на відео з дрона. Люди евакуювались, ймовірно, ще в перші дні війни, каже Рибакова.

Населений пункт сильно замінований: вкритий протипіхотними та протитанковими мінами. Траплялися випадки підриву солдатів, є важкі поранення.

«Важливість звільнення села полягає в тому, що ми просуваємося вперед. Завдяки нашій диверсійній діяльності плюс роботі HIMARS, які попрацювали на Ізюмському напрямку раніше, ми можемо свідчити, що вогневий вплив на нас суттєво зменшився», — пояснює пресофіцерка.

Додає, що завдяки українському вогневому впливу вдалось обрубати окупантам комунікаційні та логістичні зв'язки. «Вони (окупанти — ред.) вже не могли вільно доставляти свої боєприпаси, евакуйовувати поранених, через те вони просто вирішили відійти», — каже Рибакова.

Крім того, на в'їзді в село росіяни залишили свою техніку. Там стоять підірвані БМП-3: вони здетонували, їх розірвало, техніка повністю знищена.

«Також піхота забрала звідти БМП-2 – гусеничну бойову машину піхоти радянського зразка. Трохи підірвану, і її зараз використовують як донора для лікування наших машин. Звідти також відтягнули танк і абсолютно нову БМП-3», — розповіла пресофіцерка.



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Теги: Росія, Україна, війна
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