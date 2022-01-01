Росіяни залишили техніку й міни: військові розповіли про звільнення села Дібрівне на Харківщині. ВІДЕО





Про це нам у коментарі Ірина Рибакова.



«Дібрівне невеличке, розташоване в низині, не має тактичного значення для нас, але ми вже взяли його під контроль», — розповіла речниця.



Звільнили село від окупантів дещо раніше, але не повідомляли про це для того, щоб добре закріпитись. За словами пресофіцерки, досвід показує, що якщо в інформаційному просторі звучить інформація про звільнення, то ворог сильно активізується.



Саме село повністю зруйноване — це видно на відео з дрона. Люди евакуювались, ймовірно, ще в перші дні війни, каже Рибакова.



Населений пункт сильно замінований: вкритий протипіхотними та протитанковими мінами. Траплялися випадки підриву солдатів, є важкі поранення.



«Важливість звільнення села полягає в тому, що ми просуваємося вперед. Завдяки нашій диверсійній діяльності плюс роботі HIMARS, які попрацювали на Ізюмському напрямку раніше, ми можемо свідчити, що вогневий вплив на нас суттєво зменшився», — пояснює пресофіцерка.



Додає, що завдяки українському вогневому впливу вдалось обрубати окупантам комунікаційні та логістичні зв'язки. «Вони (окупанти — ред.) вже не могли вільно доставляти свої боєприпаси, евакуйовувати поранених, через те вони просто вирішили відійти», — каже Рибакова.



Крім того, на в'їзді в село росіяни залишили свою техніку. Там стоять підірвані БМП-3: вони здетонували, їх розірвало, техніка повністю знищена.



«Також піхота забрала звідти БМП-2 – гусеничну бойову машину піхоти радянського зразка. Трохи підірвану, і її зараз використовують як донора для лікування наших машин. Звідти також відтягнули танк і абсолютно нову БМП-3», — розповіла пресофіцерка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили на Харківщині село Дібрівне, що на Ізюмському напрямку. На в'їзді окупанти залишили свою техніку.Про це нам у коментарі Громадському розповіла пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»«Дібрівне невеличке, розташоване в низині, не має тактичного значення для нас, але ми вже взяли його під контроль», — розповіла речниця.Звільнили село від окупантів дещо раніше, але не повідомляли про це для того, щоб добре закріпитись. За словами пресофіцерки, досвід показує, що якщо в інформаційному просторі звучить інформація про звільнення, то ворог сильно активізується.Саме село повністю зруйноване — це видно на відео з дрона. Люди евакуювались, ймовірно, ще в перші дні війни, каже Рибакова.Населений пункт сильно замінований: вкритий протипіхотними та протитанковими мінами. Траплялися випадки підриву солдатів, є важкі поранення.«Важливість звільнення села полягає в тому, що ми просуваємося вперед. Завдяки нашій диверсійній діяльності плюс роботі HIMARS, які попрацювали на Ізюмському напрямку раніше, ми можемо свідчити, що вогневий вплив на нас суттєво зменшився», — пояснює пресофіцерка.Додає, що завдяки українському вогневому впливу вдалось обрубати окупантам комунікаційні та логістичні зв'язки. «Вони (окупанти — ред.) вже не могли вільно доставляти свої боєприпаси, евакуйовувати поранених, через те вони просто вирішили відійти», — каже Рибакова.Крім того, на в'їзді в село росіяни залишили свою техніку. Там стоять підірвані БМП-3: вони здетонували, їх розірвало, техніка повністю знищена.«Також піхота забрала звідти БМП-2 – гусеничну бойову машину піхоти радянського зразка. Трохи підірвану, і її зараз використовують як донора для лікування наших машин. Звідти також відтягнули танк і абсолютно нову БМП-3», — розповіла пресофіцерка.

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