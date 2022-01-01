Курс валют у Луцьку 11 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 39.20, а продають за – 39.75.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.06, а продають – за 8,40.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 жовтня готівковий курс долара становить 41.10, продають його за 41.60.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.20, а продають за – 39.75.Щодо польського злотого, то його купують за 8.06, а продають – за 8,40.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію