Курс валют у Луцьку 11 жовтня
Сьогодні, 09:05
11 жовтня готівковий курс долара становить 41.10, продають його за 41.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.20, а продають за – 39.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.06, а продають – за 8,40.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.20, а продають за – 39.75.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.06, а продають – за 8,40.
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