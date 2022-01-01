У мирний час був водієм фури: у волинській теробороні служить мужній «Малиш»

У мирний час був водієм фури: у волинській теробороні служить мужній «Малиш»
У волинській теробороні служить плечистий мужній чоловік Роман з позивним «Малиш». На Майдані він був 18-річним парубком і дуже просився в самооборону, хоча був страшенно худим, тому й отримав свій позивний.

Про це розповідають у пресслужбі 100-ої окермої бригади тероборони Волині.

У 2017-2020 роках Роман відслужив три роки за контрактом у ЗСУ. Був артилеристом, провів «чи то три, чи то чотири» ротації у зоні проведення АТО/ООС. Виконував бойові завдання як на Донеччині, так і на Луганщині.

А ось що «Малиш» розповідає про драматичний ранок 24 лютого 2022 року:

«Я саме доїжджав до польського міста Лодзь (працював водієм фури). Аж раптом дзвінок від моїх хлопців-майданівців. Сказали лише одне слово: «Почалося!». Відповів: «Тримайте для мене місце у черзі до військкомату!». Додому заскочив на п’ять хвилин, аби взяти наплічник. Усе необхідне – включно з військовою формою – склав до нього вже давно».

З перемогою на «Малиша» чекають кохана дівчина, тато, мама, сестра і бабуся. А ще – чотирилапа улюблениця, німецька вівчарка Альма.

Роман стверджує, що точно знає, чим закінчиться ця війна:

– Беззаперечною Перемогою України! Бо ми є козаки – а козаки завжди перемагають!

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Теги: тероборона, Волинь, Малиш
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