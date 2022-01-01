ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2 504 (+9) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,

- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,

- РСЗВ – 353 (+0) од,

- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,

- літаків – 268 (+1) од,

- гелікоптерів – 235 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,

- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,

- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,

- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у FacebookЗагальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2 504 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,- РСЗВ – 353 (+0) од,- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,- літаків – 268 (+1) од,- гелікоптерів – 235 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

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