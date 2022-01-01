ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
- кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Луцькраду просять забезпечити доступний доїзд до Липлян
Сьогодні, 09:42
72-річного тренера Богуслава Галицького судитимуть за зґвалтування неповнолітніх спортсменок
Сьогодні, 09:27
Ракетні удари 10 жовтня: 19 загиблих, 105 поранених
Сьогодні, 09:13
Медіа