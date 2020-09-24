Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО

Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО
10 жовтня трапилося 3 пожежі у житловому секторі Ковельського, Володимирського і Камінь-Каширського районів. За попередніми даними, усі три пожежі спричинені коротким замиканням електромережі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Зокрема о 15:37 рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Уласа Самчука у Ковелі. Внаслідок пожежі знищений електролічильник, хатні речі, пошкоджені меблі й стіни.

У селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району горів дерев'яний житловий будинок. Горіння ліквідували рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира та працівники місцевої пожежної охорони міста Устилуга. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю, пошкодив дерев'яні двері й вікна.
Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО

У селі Боровне Камінь-Каширського району рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної охорони села Боровне приборкали пожежу в цегляній господарській споруді. Вогонь знищив дах і частину перекриття, сіно, зерно й дошки, що там зберігалися.
Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, будинки, замикання електромережі
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