Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО
Сьогодні, 10:38
10 жовтня трапилося 3 пожежі у житловому секторі Ковельського, Володимирського і Камінь-Каширського районів. За попередніми даними, усі три пожежі спричинені коротким замиканням електромережі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зокрема о 15:37 рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Уласа Самчука у Ковелі. Внаслідок пожежі знищений електролічильник, хатні речі, пошкоджені меблі й стіни.
У селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району горів дерев'яний житловий будинок. Горіння ліквідували рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира та працівники місцевої пожежної охорони міста Устилуга. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю, пошкодив дерев'яні двері й вікна.
У селі Боровне Камінь-Каширського району рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної охорони села Боровне приборкали пожежу в цегляній господарській споруді. Вогонь знищив дах і частину перекриття, сіно, зерно й дошки, що там зберігалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Зокрема о 15:37 рятувальники 4 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку на вулиці Уласа Самчука у Ковелі. Внаслідок пожежі знищений електролічильник, хатні речі, пошкоджені меблі й стіни.
У селі Зоря Устилузької територіальної громади Володимирського району горів дерев'яний житловий будинок. Горіння ліквідували рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира та працівники місцевої пожежної охорони міста Устилуга. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю, пошкодив дерев'яні двері й вікна.
У селі Боровне Камінь-Каширського району рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та працівники місцевої пожежної охорони села Боровне приборкали пожежу в цегляній господарській споруді. Вогонь знищив дах і частину перекриття, сіно, зерно й дошки, що там зберігалися.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кислиця в ООН: Росія вже вбила члена моєї сім'ї
Сьогодні, 11:04
Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО
Сьогодні, 10:38
ЗСУ знищили понад 63 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Медіа