На одному з волинських підприємств почали виготовляти буржуйки. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Безверхий.



Буржуйки власного виробництва робітники назвали "Бандерпіч". Наразі підприємство виготовляє два види грубок.



Конструктор Сергій Шевчук говорить, що спочатку віднайшли креслення старих зразків буржуйок, на їх основі розробили свої. Наступна партія грубок матиме оновлення. Зокрема, кріплення для сушіння одягу, – додав конструктор.



Підприємство працює з металом, тому мають деталі для виробництва таких металевих печей. "Наші пічки є що в Рожищі в військкоматі, на Львівщині на полігоні, на "передку", на "нулі" вони є і хлопці ними користуються", – каже Володимир Берверхий.



Процес виготовлення буржуйки проходить у кілька етапів. В одному з цехів зварювальник Валерій Дудчук з’єднує усі металеві елементи в готову піч.



"Ми все по кресленнях робимо, шо нам дають. Може щось оновлять – робимо щось краще. Зроблено як для людей, як для себе", – говорить працівник.



Металеві грубки роблять лише для потреб військових, грошей за них не беруть. Чавунні кільця для приготування їжі й плити також безплатно дає рожищенське ливарне підприємство.



Готові буржуйки військовим возять волонтери. Як розповів керівник громадської організації "Самооборона Рожища" Олександр Дулюк, захисники зараз разом із теплими речами просять привозити і грубки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному з рожищенських підприємств на Волині налагодили виробництво буржуйок для українських військовослужбовців. Вже зробили шість десятків печей.Про це розповів Суспільному керівник підприємстваБуржуйки власного виробництва робітники назвали "Бандерпіч". Наразі підприємство виготовляє два види грубок.Конструкторговорить, що спочатку віднайшли креслення старих зразків буржуйок, на їх основі розробили свої. Наступна партія грубок матиме оновлення. Зокрема, кріплення для сушіння одягу, – додав конструктор.Підприємство працює з металом, тому мають деталі для виробництва таких металевих печей. "Наші пічки є що в Рожищі в військкоматі, на Львівщині на полігоні, на "передку", на "нулі" вони є і хлопці ними користуються", – каже Володимир Берверхий.Процес виготовлення буржуйки проходить у кілька етапів. В одному з цехів зварювальникз’єднує усі металеві елементи в готову піч."Ми все по кресленнях робимо, шо нам дають. Може щось оновлять – робимо щось краще. Зроблено як для людей, як для себе", – говорить працівник.Металеві грубки роблять лише для потреб військових, грошей за них не беруть. Чавунні кільця для приготування їжі й плити також безплатно дає рожищенське ливарне підприємство.Готові буржуйки військовим возять волонтери. Як розповів керівник громадської організації "Самооборона Рожища"захисники зараз разом із теплими речами просять привозити і грубки.

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