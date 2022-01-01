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Росія атакує ракетами з Каспійського моря: чотири з них знищила українська ППО, – Повітряні сили

Росія атакує ракетами з Каспійського моря: чотири з них знищила українська ППО, – Повітряні сили
Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

"Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів – ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555.

Близько 9.00 чотири ракети знищено силами та засобами повітряного командування «Південь»", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що до бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України. Зафіксовано повторні пуски!

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Теги: Росія, Україна, війна
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