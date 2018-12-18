Кислиця в ООН: Росія вже вбила члена моєї сім'ї

Кислиця в ООН: Росія вже вбила члена моєї сім'ї
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про близьких родичів, які постраждали від російської агресії та атак на українські міста та члена родини, який загинув внаслідок війни.

Про це він заявив на засідання Генасамблеї, пише Укрінформ.

«Моя країна зазнала нападу, мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який зазнав атаки (з боку рф – ред). Вони не змогли піти у бомбосховище, оскільки не було електрики. росія вже вбила члена моєї сім'ї, і цій жорстокості немає кінця», - розповів Кислиця.

За його словами, світ перебуває на перехресному моменті - або ООН відновить до себе довіру, або зазнає краху.

«Не можна сподіватися на мир, поки божевільні диктатури існують поруч з вами. Диктатури, які використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична росія обстріляла Київ та інші українські міста щонайменш 84 ракетами і двома десятками БПЛА... Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ. Програючи на полі бою, росія використовує методи залякування… Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин», – заявив Кислиця.

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Теги: Кислиця, ООН, РФ, вбили члена сім'ї
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