Російські і білоруські війська не підуть з наземною атакою з Білорусі, – ISW
Сьогодні, 11:30
Російські та білоруські сухопутні війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і Росія погодилися розгорнути “Регіональне угруповання військ Союзної держави”.
Про це повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне. Йдеться про стратегічне формування російських і білоруських частин.
“Лукашенко заявив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним 7 жовтня домовилися про неконкретизоване “розгортання” російсько-білоруського РГВ “у зв’язку з ескалацією на західних кордонах Союзної держави”, але чітко не визначили параметри цього розгортання”, — зазначили аналітики.
Відповідно до заяви Лукашенка, в Білорусь перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців. Він також повідомив, що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.
Російський компонент будь-яких формувань цього угруповання в Білорусі, ймовірно, складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, зазначили в ISW. Вони, вірогідно, не становлять значної військової загрози для України.
Так, російський компонент угруповання, за даними аналітиків, складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин. Це з’єднання, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.
Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб утримати українські сили під Києвом і запобігти їхній передислокації для участі в контрнаступах, йдеться в аналітичному звіті.
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Про це повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне. Йдеться про стратегічне формування російських і білоруських частин.
“Лукашенко заявив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним 7 жовтня домовилися про неконкретизоване “розгортання” російсько-білоруського РГВ “у зв’язку з ескалацією на західних кордонах Союзної держави”, але чітко не визначили параметри цього розгортання”, — зазначили аналітики.
Відповідно до заяви Лукашенка, в Білорусь перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців. Він також повідомив, що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.
Російський компонент будь-яких формувань цього угруповання в Білорусі, ймовірно, складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, зазначили в ISW. Вони, вірогідно, не становлять значної військової загрози для України.
Так, російський компонент угруповання, за даними аналітиків, складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин. Це з’єднання, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.
Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб утримати українські сили під Києвом і запобігти їхній передислокації для участі в контрнаступах, йдеться в аналітичному звіті.
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