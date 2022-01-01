Російські і білоруські війська не підуть з наземною атакою з Білорусі, – ISW





Про це повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



“Лукашенко заявив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним 7 жовтня домовилися про неконкретизоване



Відповідно до заяви Лукашенка, в Білорусь перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців. Він також повідомив, що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.



Російський компонент будь-яких формувань цього угруповання в Білорусі, ймовірно, складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, зазначили в ISW. Вони, вірогідно, не становлять значної військової загрози для України.



Так, російський компонент угруповання, за даними аналітиків, складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин. Це з’єднання, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.



Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб утримати українські сили під Києвом і запобігти їхній передислокації для участі в контрнаступах, йдеться в аналітичному звіті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські та білоруські сухопутні війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і Росія погодилися розгорнути “Регіональне угруповання військ Союзної держави”.Про це повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне . Йдеться про стратегічне формування російських і білоруських частин.“Лукашенко заявив, що вони з президентом РФ Володимиром Путіним 7 жовтня домовилися про неконкретизоване “розгортання” російсько-білоруського РГВ “у зв’язку з ескалацією на західних кордонах Союзної держави”, але чітко не визначили параметри цього розгортання”, — зазначили аналітики.Відповідно до заяви Лукашенка, в Білорусь перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців. Він також повідомив, що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання.Російський компонент будь-яких формувань цього угруповання в Білорусі, ймовірно, складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, зазначили в ISW. Вони, вірогідно, не становлять значної військової загрози для України.Так, російський компонент угруповання, за даними аналітиків, складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин. Це з’єднання, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб утримати українські сили під Києвом і запобігти їхній передислокації для участі в контрнаступах, йдеться в аналітичному звіті.

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