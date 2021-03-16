В Україну знову йде потепління

В Україну знову йде потепління
Деякі регіони України мають змогу насолоджуватися теплими осінніми днями й бабиним літом, однак час від часу опади й холодне повітря псують цю картину. Але не варто засмучуватися: вже з 11 жовтня погода стабілізується.

Про прогноз погоди повідомив синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, з 11 жовтня циклон і його атмосферні фронти залишать територію України, що означає припинення опадів і повернення тепла.

Температура повітря в середньому підвищиться на 3-4 градуси, а в деяких областях стовпчик термометра вдень показуватиме до +24 градусів, а вночі коливатиметься від -3+6 на півночі й заході до +7+13 на сході й півдні.

"Подібний характер погодних умов затримамаєтся приблизно до 20-25 жовтня, але в деякі дні місцями таки будуть незначні та коротко часні дощі", - попередив синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потепління, осінь, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки
Сьогодні, 11:54
В Україну знову йде потепління
Сьогодні, 11:46
На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль
Сьогодні, 11:41
Російські і білоруські війська не підуть з наземною атакою з Білорусі, – ISW
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Коли до України прийде потепління Коли до України прийде потепління
12 вересень, 15:46
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
16 березень, 2021, 11:07
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
09 березень, 2021, 13:32
Осінь набирає обертів: на Україну сунуть заморозки і мокрий сніг Осінь набирає обертів: на Україну сунуть заморозки і мокрий сніг
08 жовтень, 2020, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Сьогодні, 13:22
 0
Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
 0
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
 0
Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
 0
На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8