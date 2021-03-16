В Україну знову йде потепління





Про прогноз погоди Станіслав Щедрін.



За його словами, з 11 жовтня циклон і його атмосферні фронти залишать територію України, що означає припинення опадів і повернення тепла.



Температура повітря в середньому підвищиться на 3-4 градуси, а в деяких областях стовпчик термометра вдень показуватиме до +24 градусів, а вночі коливатиметься від -3+6 на півночі й заході до +7+13 на сході й півдні.



"Подібний характер погодних умов затримамаєтся приблизно до 20-25 жовтня, але в деякі дні місцями таки будуть незначні та коротко часні дощі", - попередив синоптик.

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