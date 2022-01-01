Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки





Про це повідомила



"Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", — йдеться у повідомленні.



У міністерстві також нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.



У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.



Також повідомити про зниклих людей можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 жовтня Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Серед них — тіла військових, загиблих в Оленівці."Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвістивдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", — йдеться у повідомленні.У міністерстві також нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.Також повідомити про зниклих людей можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію