Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки
Сьогодні, 11:54
11 жовтня Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Серед них — тіла військових, загиблих в Оленівці.
"Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві також нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих людей можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Серед них — тіла військових, загиблих в Оленівці.
"Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві також нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих людей можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
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