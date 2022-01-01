Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки

Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки
11 жовтня Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Серед них — тіла військових, загиблих в Оленівці.

"Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих людей можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

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Теги: Оленівка, загиблі бійці
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