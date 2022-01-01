Росія знову вдарила по Львову
Сьогодні, 12:11
11 жовтня російська армія обстріляла Львів.
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він.
Мер Львова Андрій Садовий зазнавчив, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.
Вчора, 10 жовтня, внаслідок ракетних ударів близько 90% Львова залишилися без електропостачання.
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Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він.
Мер Львова Андрій Садовий зазнавчив, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.
Вчора, 10 жовтня, внаслідок ракетних ударів близько 90% Львова залишилися без електропостачання.
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