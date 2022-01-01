Росія знову вдарила по Львову

Росія знову вдарила по Львову
11 жовтня російська армія обстріляла Львів.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий зазнавчив, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.

Вчора, 10 жовтня, внаслідок ракетних ударів близько 90% Львова залишилися без електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, РФ, обстріли, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
Сьогодні, 12:24
У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира
Сьогодні, 12:20
Росія знову вдарила по Львову
Сьогодні, 12:11
Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів: серед них є бійці з Оленівки
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
Росія вдарила по Львову: що відомо Росія вдарила по Львову: що відомо
10 жовтень, 10:41
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі. ФОТО
30 вересень, 15:34
Одесу атакували дронами-камікадзе: є загиблий. ВІДЕО Одесу атакували дронами-камікадзе: є загиблий. ВІДЕО
23 вересень, 16:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Сьогодні, 13:22
 0
Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
 0
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
 0
Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
 0
На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8