У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира
Сьогодні, 12:20
Сьогодні, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Львівській горіла квартира.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу в квартирі 5-и поверхового житлового будинку на вулиці Львівській у Луцьку рятувальники ліквідували об 11:31.
На місці події працювали бійці Державних пожежно-рятувальних частин № 2 та 25 м. Луцька.
Постраждалих немає.
Евакуація не проводилась.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електрообігрівача.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу в квартирі 5-и поверхового житлового будинку на вулиці Львівській у Луцьку рятувальники ліквідували об 11:31.
На місці події працювали бійці Державних пожежно-рятувальних частин № 2 та 25 м. Луцька.
Постраждалих немає.
Евакуація не проводилась.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електрообігрівача.
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