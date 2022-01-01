У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежу в квартирі 5-и поверхового житлового будинку на вулиці Львівській у Луцьку рятувальники ліквідували об 11:31.



На місці події працювали бійці Державних пожежно-рятувальних частин № 2 та 25 м. Луцька.



Постраждалих немає.



Евакуація не проводилась.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електрообігрівача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 жовтня, у Луцьку на вулиці Львівській горіла квартира.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежу в квартирі 5-и поверхового житлового будинку на вулиці Львівській у Луцьку рятувальники ліквідували об 11:31.На місці події працювали бійці Державних пожежно-рятувальних частин № 2 та 25 м. Луцька.Постраждалих немає.Евакуація не проводилась.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електрообігрівача.

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