Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині





Про це написав голова ОВА



Інформації про постраждалих наразі не надходило.



"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.Про це написав голова ОВА Максим Козицький. Інформації про постраждалих наразі не надходило."Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - написав він.

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