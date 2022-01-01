Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
Про це написав голова ОВА Максим Козицький.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - написав він.
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Про це написав голова ОВА Максим Козицький.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - написав він.
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