Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині

Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Про це написав голова ОВА Максим Козицький.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, обстріли, Львівщина, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
Сьогодні, 12:24
У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Росія вдарила по Львову: що відомо Росія вдарила по Львову: що відомо
10 жовтень, 10:41
Росія знову вдарила по Львову Росія знову вдарила по Львову
Сьогодні, 12:11
Ракетні удари 10 жовтня: 19 загиблих, 105 поранених Ракетні удари 10 жовтня: 19 загиблих, 105 поранених
Сьогодні, 09:13
Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя Росія вранці вчергове обстріляла Запоріжжя
Сьогодні, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Сьогодні, 13:22
 0
Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
 0
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
 0
Три вибухи: Росія атакувала 2 об‘єкти енергетики на Львівщині
Сьогодні, 12:33
 0
На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8