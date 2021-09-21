Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
Лучан закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електро- і водопостачанням.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».
"Атаки агресора на енергетичні об’єкти України вже призводять до зникнень електроенергії і, відповідно, до перебоїв із водопостачанням та водовідведенням на території держави. Оскільки Луцьк теж є частиною енергосистеми України, не виключені перебої з електропостачанням навіть за відсутності ворожих ударів у нашому регіоні. Руйнування інших енергетичних об’єктів може викликати зупинку електропостачання і в нашій громаді", - йдеться в повідомленні.
У "Луцькводоканалі" надали інструкцію дій, аби підготуватися до можливих перебоїв з подачею електроенергії, адже це одразу спричинить зупинку водопостачання і водовідведення.
Отож – як підготуватися до можливого раптового припинення електропостачання, водопостачання і водовідведення:
▶ 1. В кожну оселю потрібно придбати бутильовану герметичну питну воду з великим терміном зберігання, з розрахунку 6 літрів на особу. Це - запас питної води на 72 години, який варто зробити вже зараз.
▶ 2. Наберіть певний об’єм води для технічних потреб. Це може бути вода з крана, набрана в об’ємну тару.
▶ 3. Запасіться комплектами одноразового посуду, бажано паперового.
▶ 4. Придбайте кілька упаковок вологих серветок.
Що робити, коли пропало світло, а відповідно – і вода?
▶ 1. Не панікувати і не обривати телефонні лінії диспетчерів! При аварійних ситуаціях відповідні служби одразу будуть поінформовані і візьмуться за відновлення мереж.
▶ 2. Необхідно обмежити використання каналізації. Користування туалетом має бути груповим – не потрібно спускати воду з бачка щоразу.
▶ 3. Для харчування використовувати одноразовий посуд.
▶ 4. Для санітарно-гігієнічних потреб використовувати одноразові вологі серветки.
▶ 5. Управителям будинків, головам ОСББ необхідно обов’язково подбати про можливість відбору води з підвального приміщення, або з першого поверху, та про її роздачу біля будинку, або біля кожного під’їзду. Для цього необхідно мати шланг, системне кріплення, а також відповідні крани для того, щоб кожен мешканець будинку мав змогу набрати воду.
"Одне з головних завдань для населення в непередбачуваних випадках – максимально обмежити користування каналізацією! Перекачування стоків потребує великої кількості резервних джерел і тому їх розгортання неможливо здійснити в межах 72 годин", - наголошують у
КП «Луцькводоканал».
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Про це повідомили у пресслужбі КП «Луцькводоканал».
"Атаки агресора на енергетичні об’єкти України вже призводять до зникнень електроенергії і, відповідно, до перебоїв із водопостачанням та водовідведенням на території держави. Оскільки Луцьк теж є частиною енергосистеми України, не виключені перебої з електропостачанням навіть за відсутності ворожих ударів у нашому регіоні. Руйнування інших енергетичних об’єктів може викликати зупинку електропостачання і в нашій громаді", - йдеться в повідомленні.
У "Луцькводоканалі" надали інструкцію дій, аби підготуватися до можливих перебоїв з подачею електроенергії, адже це одразу спричинить зупинку водопостачання і водовідведення.
Отож – як підготуватися до можливого раптового припинення електропостачання, водопостачання і водовідведення:
▶ 1. В кожну оселю потрібно придбати бутильовану герметичну питну воду з великим терміном зберігання, з розрахунку 6 літрів на особу. Це - запас питної води на 72 години, який варто зробити вже зараз.
▶ 2. Наберіть певний об’єм води для технічних потреб. Це може бути вода з крана, набрана в об’ємну тару.
▶ 3. Запасіться комплектами одноразового посуду, бажано паперового.
▶ 4. Придбайте кілька упаковок вологих серветок.
Що робити, коли пропало світло, а відповідно – і вода?
▶ 1. Не панікувати і не обривати телефонні лінії диспетчерів! При аварійних ситуаціях відповідні служби одразу будуть поінформовані і візьмуться за відновлення мереж.
▶ 2. Необхідно обмежити використання каналізації. Користування туалетом має бути груповим – не потрібно спускати воду з бачка щоразу.
▶ 3. Для харчування використовувати одноразовий посуд.
▶ 4. Для санітарно-гігієнічних потреб використовувати одноразові вологі серветки.
▶ 5. Управителям будинків, головам ОСББ необхідно обов’язково подбати про можливість відбору води з підвального приміщення, або з першого поверху, та про її роздачу біля будинку, або біля кожного під’їзду. Для цього необхідно мати шланг, системне кріплення, а також відповідні крани для того, щоб кожен мешканець будинку мав змогу набрати воду.
"Одне з головних завдань для населення в непередбачуваних випадках – максимально обмежити користування каналізацією! Перекачування стоків потребує великої кількості резервних джерел і тому їх розгортання неможливо здійснити в межах 72 годин", - наголошують у
КП «Луцькводоканал».
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