Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком





Про це інформують у



Процедура буде відбуватися тким чином:



- ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надає рахунок для перерахунку коштів;



- замовник оплачує рахунок;



- ТОВ СІТІ КАРД СИСТЕМ” здійснює поповнення електронних квитків;



- замовник отримує звіт про поповнення баланс електронних квитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поповнення за перерахунком буде корисним для підприємств, установ, організацій, працівники яких у своїй роботі здійснюють поїздки громадським транспортом, і ці поїздки підприємства, установи, організації оплачують.Про це інформують у Луцькраді Процедура буде відбуватися тким чином:- ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надає рахунок для перерахунку коштів;- замовник оплачує рахунок;- ТОВ СІТІ КАРД СИСТЕМ” здійснює поповнення електронних квитків;- замовник отримує звіт про поповнення баланс електронних квитків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію