Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Сьогодні, 13:22
Поповнення за перерахунком буде корисним для підприємств, установ, організацій, працівники яких у своїй роботі здійснюють поїздки громадським транспортом, і ці поїздки підприємства, установи, організації оплачують.
Про це інформують у Луцькраді.
Процедура буде відбуватися тким чином:
- ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надає рахунок для перерахунку коштів;
- замовник оплачує рахунок;
- ТОВ СІТІ КАРД СИСТЕМ” здійснює поповнення електронних квитків;
- замовник отримує звіт про поповнення баланс електронних квитків.
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Про це інформують у Луцькраді.
Процедура буде відбуватися тким чином:
- ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надає рахунок для перерахунку коштів;
- замовник оплачує рахунок;
- ТОВ СІТІ КАРД СИСТЕМ” здійснює поповнення електронних квитків;
- замовник отримує звіт про поповнення баланс електронних квитків.
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