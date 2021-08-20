Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком

Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Поповнення за перерахунком буде корисним для підприємств, установ, організацій, працівники яких у своїй роботі здійснюють поїздки громадським транспортом, і ці поїздки підприємства, установи, організації оплачують.

Про це інформують у Луцькраді.

Процедура буде відбуватися тким чином:

- ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” надає рахунок для перерахунку коштів;

- замовник оплачує рахунок;

- ТОВ СІТІ КАРД СИСТЕМ” здійснює поповнення електронних квитків;

- замовник отримує звіт про поповнення баланс електронних квитків.

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Теги: поповнення, проїзд, Луцьк, перерахунок, Citycard
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