Ракетний обстріл Львова: є постраждалий





Про це написав мер Львові Андрій Садовий.



"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він.



Раніше Садовий казав, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Про це написав мер Львові"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він.Раніше Садовий казав, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.

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