Ракетний обстріл Львова: є постраждалий

Ракетний обстріл Львова: є постраждалий
11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Про це написав мер Львові Андрій Садовий.

"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він.

Раніше Садовий казав, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.


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Теги: Львів, обстріл, поранені
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