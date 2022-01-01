Ракетний обстріл Львова: є постраждалий
Сьогодні, 13:34
11 жовтня російська армія обстріляла Львів та Львівську область. Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
Про це написав мер Львові Андрій Садовий.
"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він.
Раніше Садовий казав, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.
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Про це написав мер Львові Андрій Садовий.
"За попередніми даними в наслідок ракетного удару травмовано одну людину. Стан середньої важкості", - написав він.
Раніше Садовий казав, що після вибуху з'явилися проблеми з електроенергією.
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