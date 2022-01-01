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Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей

Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей
Додому повернулись ще 37 депортованих окупантами дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що у всіх є батьки.

Наразі – за сприяння Мінреінтеграції – родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті.

Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.

Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишились байдужими і міжнародні організації, які передали речі першої необхідності.

Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.

Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації «SОS Дитячі Містечка Україна» та перевізників.

"Кожен, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до РФ, може зателефонувати до НІБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13", - наголошують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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