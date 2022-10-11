Білорусь проведе перевірку Збройних сил





Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі, пише



Як стверджує Міноборони, під час перевірки військові частини відпрацюють приведення в бойову готовність, марш, а також "розгортання в призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань".



Перевірка необхідна для визначення готовності до виконання завдань, як додають у Міноборони Білорусі.



10 жовтня Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зробив окрему заяву, в якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", щоб уникнути війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з 11 жовтня проведуть перевірку Збройних сил Білорусі.Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі, пише Українська правда Як стверджує Міноборони, під час перевірки військові частини відпрацюють приведення в бойову готовність, марш, а також "розгортання в призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань".Перевірка необхідна для визначення готовності до виконання завдань, як додають у Міноборони Білорусі.10 жовтня Міністр оборони Білорусізробив окрему заяву, в якій застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків і не "провокувала", щоб уникнути війни.

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