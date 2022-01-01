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Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР

Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР
На ЗАЕС відключено всі шість блоків, окупанти примушують співробітників підписувати контракти з «Росатомом».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані». Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги.

Разом з тим, представники зс РФ та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з «Росатомом».

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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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