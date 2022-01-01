У Ковелі під час благодійного фестивалю зібрали для ЗСУ понад 77 тисяч гривень
Сьогодні, 14:53
9 жовтня у Ковелі у парку імені Лесі Українки відбувся благодійний захід БЛАГОFEST, на якому збирали гроші для потреб ЗСУ.
Про це повідомили організатори фестивалю.
Команди організаторів ГО "Велика ідея" та ГО "Українська асоціація захисту здоровʼя "Марлог-Кадуцей" діляться, що довго готувалися і працювали над організацією заходу, щоб зробити все якомога комфортніше і подарувати хоча б трішки радості людям в ці похмурі, тривожні дні. А головне - зібрати кошти для допомоги ЗСУ.
Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час.
"Це були чотири години єднання та допомоги, щирості та розуміння, а також турботи і пам‘яті про тих кого зараз немає з нами. Ми щиро дякуємо кожному хто долучився до організаційних моментів, нашим спонсорам та партнерам", - зазначають організатори заходу.
Ковельчани та гості міста підтримували один одного і насолоджувалися музикою кожного, хто брав мікрофона до рук на імпровізованій сцені, підтримали батьків полонених Героїв та взяли участь у акції на підтримку АЗОВ.
"Щиро дякуємо за кожен ваш донат у скриньки, були це дві гривні чи декілька тисяч. Ваш внесок неоціненний і наша команда щиро вірить, що ваше добро повернеться до вас найближчою перемогою наших Захисників" - каже ініціаторка та організаторка БЛАГОFEST, волонтерка Ольга Дзямко.
ВЬОГО ПІД ЧАС ЗАХОДУ ЗІБРАНО 77 537 ГРИВЕНЬ!
Кошти будуть використані на:
15000 грн на запчастини для ремонту автомобіля ковельчан з 14 ОМБР, що зараз під Харковом тримають оборону.
30810 грн на зимові спальні мішки для захисників.
31727 грн пропорційно на:
- Ліки проти застудні та проти грипозні на передову
- Турнікети для зупинки кровотеч при пораненнях.
Захід відбувся завдяки спільній праці багатьох людей. Організатори заходу: ГО Велика ідея та ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""
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Про це повідомили організатори фестивалю.
Команди організаторів ГО "Велика ідея" та ГО "Українська асоціація захисту здоровʼя "Марлог-Кадуцей" діляться, що довго готувалися і працювали над організацією заходу, щоб зробити все якомога комфортніше і подарувати хоча б трішки радості людям в ці похмурі, тривожні дні. А головне - зібрати кошти для допомоги ЗСУ.
Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час.
"Це були чотири години єднання та допомоги, щирості та розуміння, а також турботи і пам‘яті про тих кого зараз немає з нами. Ми щиро дякуємо кожному хто долучився до організаційних моментів, нашим спонсорам та партнерам", - зазначають організатори заходу.
Ковельчани та гості міста підтримували один одного і насолоджувалися музикою кожного, хто брав мікрофона до рук на імпровізованій сцені, підтримали батьків полонених Героїв та взяли участь у акції на підтримку АЗОВ.
"Щиро дякуємо за кожен ваш донат у скриньки, були це дві гривні чи декілька тисяч. Ваш внесок неоціненний і наша команда щиро вірить, що ваше добро повернеться до вас найближчою перемогою наших Захисників" - каже ініціаторка та організаторка БЛАГОFEST, волонтерка Ольга Дзямко.
ВЬОГО ПІД ЧАС ЗАХОДУ ЗІБРАНО 77 537 ГРИВЕНЬ!
Кошти будуть використані на:
15000 грн на запчастини для ремонту автомобіля ковельчан з 14 ОМБР, що зараз під Харковом тримають оборону.
30810 грн на зимові спальні мішки для захисників.
31727 грн пропорційно на:
- Ліки проти застудні та проти грипозні на передову
- Турнікети для зупинки кровотеч при пораненнях.
Захід відбувся завдяки спільній праці багатьох людей. Організатори заходу: ГО Велика ідея та ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""
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