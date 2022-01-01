У Ковелі під час благодійного фестивалю зібрали для ЗСУ понад 77 тисяч гривень

9 жовтня у Ковелі у парку імені Лесі Українки відбувся благодійний захід БЛАГОFEST, на якому збирали гроші для потреб ЗСУ.Про це повідомили організатори фестивалю.Команди організаторів ГО "Велика ідея" та ГО "Українська асоціація захисту здоровʼя "Марлог-Кадуцей" діляться, що довго готувалися і працювали над організацією заходу, щоб зробити все якомога комфортніше і подарувати хоча б трішки радості людям в ці похмурі, тривожні дні. А головне - зібрати кошти для допомоги ЗСУ.Безліч файних людей донатили у скриньки на ЗСУ, брали участь у активностях, купували сувеніри та солодощі на ярмарку, співали у караоке. Дітлахи та дорослі купували лотерейки і намагалися упіймати удачу і багатьом вдалося, всі були задоволені та щасливі – і це найголовніше в цей важкий час."Це були чотири години єднання та допомоги, щирості та розуміння, а також турботи і пам‘яті про тих кого зараз немає з нами. Ми щиро дякуємо кожному хто долучився до організаційних моментів, нашим спонсорам та партнерам", - зазначають організатори заходу.Ковельчани та гості міста підтримували один одного і насолоджувалися музикою кожного, хто брав мікрофона до рук на імпровізованій сцені, підтримали батьків полонених Героїв та взяли участь у акції на підтримку АЗОВ."Щиро дякуємо за кожен ваш донат у скриньки, були це дві гривні чи декілька тисяч. Ваш внесок неоціненний і наша команда щиро вірить, що ваше добро повернеться до вас найближчою перемогою наших Захисників" - каже ініціаторка та організаторка БЛАГОFEST, волонтеркаВЬОГО ПІД ЧАС ЗАХОДУ ЗІБРАНО 77 537 ГРИВЕНЬ!Кошти будуть використані на:15000 грн на запчастини для ремонту автомобіля ковельчан з 14 ОМБР, що зараз під Харковом тримають оборону.30810 грн на зимові спальні мішки для захисників.31727 грн пропорційно на:- Ліки проти застудні та проти грипозні на передову- Турнікети для зупинки кровотеч при пораненнях.Захід відбувся завдяки спільній праці багатьох людей. Організатори заходу: ГО Велика ідея та ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей""