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Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе

Повітряні сили знищили протягом дня 20 ракет та 13 дронів-камікадзе
Станом на 13.30 11 жовтня 2022 року російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе «Shahed-136».

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 12 крилатих ракет «Калібр».

Загалом силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 33 повітряні цілі.

Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136».

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Теги: Росія, Україна, війна
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