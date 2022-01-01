«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком
Сьогодні, 11 жовтня, віддали останню шану 37-річному військовослужбовцю з Луцька Олександру Мартинюку. Воїн 14-ої бригади помер від поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Серце Героя зупинилося 8 жовтня, а сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. Чимало людей прийшли до храму, аби вшанувати пам'ять загиблого бійця.

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком


«Коли доводиться відспівувати людей, мимоволі виникають сумніви: а чи дійсно відходить у вічність благочестива людина? Я думаю, що сьогодні, коли ми відспівуємо загиблого воїна Олександра, ні в кого з нас таких сумнівів немає. Він для всіх нас зробив дуже багато», – зауважив під час промови священник.

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком


«Просимо Господа, щоб він прийняв його душу і дарував йому царство небесне! Тому що він проявив ту любов, про яку написано в писанні. Це є найбільша любов, коли людина покладає свою душу за своїх ближніх. Саме так він і вчинив. Його життя, як ми бачимо, було більше для блага всіх нас, ніж особисто для нього», – додав священнослужитель.

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком


Про загиблого воїна знайомі часто повторюють: був правильною людиною. До слова, раніше чоловік боровся за справедливість у лавах патрульної поліції Волині.

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком


«Це надзвичайно світла людина. Коли священник казав: "Прости йому гріхи", в голові не вкладалося, що вони в нього взагалі можуть бути. Він був тим, хто завжди прийде на поміч. Поліцейський і затятий спортсмен. Ми разом спортивним орієнтуванням займалися. Але найголовніше: він був справжнім патріотом України, пройшов усі Майдани. Боляче втрачати найкращих», – зітхає товариш Олександра Ярослав.

Зі слізьми на очах прийшов до храму 64-річний Віталій. Олександра, каже, особисто не знав, але похорони бійців намагається не пропускати.

«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком


«Хай з Богом спочиває наш захисник. Завше ходжу, як знаю, що відспівуватимуть Героїв. Це найменше, що ми можемо зробити у знак подяки. Вони ж віддали за нас своє життя. А та нечисть, яка забирає душі молодих, ще неодмінно поплатиться», – додає чоловік.



Інформаційне агентство ВолиньPost виловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

Фото Луцької міської ради

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Теги: Олександр Мартинюк, похорон, Луцька громада
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