На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево

9 жовтня близько 23 години на автодорозі між селами Седлище та Буцин, що на Старовижівщині, водій Peugeot 307 не врахував дорожньої обстановки та з’їхав у кювет, де зіткнувся з придорожнім деревом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм помер на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці транспортний засіб вилучили. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.