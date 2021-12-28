На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево

На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
9 жовтня близько 23 години на автодорозі між селами Седлище та Буцин, що на Старовижівщині, водій Peugeot 307 не врахував дорожньої обстановки та з’їхав у кювет, де зіткнувся з придорожнім деревом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм помер на місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці транспортний засіб вилучили. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП, смерть, дерево, водій
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