У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою

У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою
Сьогодні на службовий планшет патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Молоді.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці події інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault не стежив за дорожньою обстановкою та не переконався в безпечності здійснення маневру, а саме поворот ліворуч. В результаті чого здійснив зіткнення з маршрутним транспортним засобом, який рухався в зустрічному напрямку.
У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою

На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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