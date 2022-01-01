У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою

Сьогодні на службовий планшет патрульним надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Молоді.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault не стежив за дорожньою обстановкою та не переконався в безпечності здійснення маневру, а саме поворот ліворуч. В результаті чого здійснив зіткнення з маршрутним транспортним засобом, який рухався в зустрічному напрямку.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).