Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою

Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Рівненська фотографка Антоніна Матвійчук оприлюднила світлини з нової зйомки. На фото – звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова з донечкою.

Зворушливі фото Антоніна Матвійчук опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Мар'яна з донечкою, якій 13 днів», – підписала світлини фотографиня.

Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою


Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.

Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.

Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.

1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.

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Теги: Мар'яна Мамонова, світлини
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