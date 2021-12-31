Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Сьогодні, 16:06
Рівненська фотографка Антоніна Матвійчук оприлюднила світлини з нової зйомки. На фото – звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова з донечкою.
Зворушливі фото Антоніна Матвійчук опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.
«Мар'яна з донечкою, якій 13 днів», – підписала світлини фотографиня.
Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.
Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.
1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.
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Зворушливі фото Антоніна Матвійчук опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.
«Мар'яна з донечкою, якій 13 днів», – підписала світлини фотографиня.
Нагадаємо, що медикиня перебувала у полоні РФ з 4 квітня. З початку повномасштабного російського вторгнення вона служила в Маріуполі, до рук окупантів потрапила, коли рятувала військових та цивільних в оточеному місті.
Мар’яну Мамонову разом з іншими бійцями звільнили з російського полону у ніч на 22 вересня.
Через кілька днів зранку, 25 вересня, Мар'яна народила дівчинку. Пологи відбулися у Волинському обласному перинатальному центрі.
1 жовтня з медзакладу виписали звільнену з російського полону військову медикиню та її новонароджену доньку.
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