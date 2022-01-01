Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО

Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО
1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку.

Про це розповіла Суспільному керівниця перинатального центру Ірина Горавська.

В медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Обоє почувають себе добре.

Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.
Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО

Зустріти Мар'яну з медзакладу приїхали рідні, друзі та військові. Зокрема приїхала ще одна колишня військовополонена Анастасія Чорненька.

Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО


Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року. Була звільнена 21 вересня, а в ніч на 25 вересня вже народила у Волинському обласному перинатальному центрі.

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Теги: Мамонова, Луцьк, медикиня, народила, виписали з лікарні
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