Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку.
Про це розповіла Суспільному керівниця перинатального центру Ірина Горавська.
В медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Обоє почувають себе добре.
Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.
Зустріти Мар'яну з медзакладу приїхали рідні, друзі та військові. Зокрема приїхала ще одна колишня військовополонена Анастасія Чорненька.
Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року. Була звільнена 21 вересня, а в ніч на 25 вересня вже народила у Волинському обласному перинатальному центрі.
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Про це розповіла Суспільному керівниця перинатального центру Ірина Горавська.
В медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Обоє почувають себе добре.
Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.
Зустріти Мар'яну з медзакладу приїхали рідні, друзі та військові. Зокрема приїхала ще одна колишня військовополонена Анастасія Чорненька.
Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року. Була звільнена 21 вересня, а в ніч на 25 вересня вже народила у Волинському обласному перинатальному центрі.
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