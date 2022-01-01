Мар'яну Мамонову виписали з перинатального у Луцьку. ФОТО

Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку.



Про це розповіла Ірина Горавська.



В медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Обоє почувають себе добре.



Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.



Зустріти Мар'яну з медзакладу приїхали рідні, друзі та військові. Зокрема приїхала ще одна колишня військовополонена Анастасія Чорненька.







Нагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року. Була звільнена 21 вересня, а

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщинита її новонароджену доньку.Про це розповіла Суспільному керівниця перинатального центруВ медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Обоє почувають себе добре.Під час виписки, Мар'яна розповіла, що дуже вдячна усім, хто був залучений до звільнення 215 бранців з російського полону та медикам, які їй допомагали в Донецьку, Чернігові та Луцьку.Зустріти Мар'яну з медзакладу приїхали рідні, друзі та військові. Зокрема приїхала ще одна колишня військовополоненаНагадаємо, що військова медикиня потрапила до російського полону у квітні поточного року., а в ніч на 25 вересня вже народила у Волинському обласному перинатальному центрі.

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