У Луцьку звільнена з полону військова Мар’яна Мамонова народила дівчинку

У Луцьку звільнена з полону військова Мар’яна Мамонова народила дівчинку
Українська військова з РівненщиниМар'яна Мамонова, яка перебувала у полоні росіян майже шість місяців, народила дівчинку у луцькому перинатальному центрі сьогодні, 25 вересня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Утім, у медзакладі вранці 25 вересня поки не коментували цю подію.

Натомість рівненські журналісти із посиланням на маму Мар'яни повідомляють, що дівчинка народилася близько 4 ранку із вагою 3250 грамів та зростом 57 сантиметрів.

Історія Мар'яни нікого не залишила байдужим. Військова медикиня Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36 окрему бригаду морської піхоти, 501 батальйону в Бердянську. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня потрапила в полон.

Вітаємо Мар'яну і всю її родину! Бажаємо дівчинці щасливої долі у мирній Україні! Продовжуємо чекати з російського полону кожного і кожну!

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з полону окупантів 215 захисників та захисниць в обмін на державного зрадника Віктора Медведчука та 50 росіян. Серед звільнених українською стороною - 10 іноземців.

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Теги: Мар'яна Мамонова, народження, дитина, полон
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