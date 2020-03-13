У Луцьку звільнена з полону військова Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Мар'яна Мамонова, яка перебувала у полоні росіян майже шість місяців, народила дівчинку у луцькому перинатальному центрі сьогодні, 25 вересня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Утім, у медзакладі вранці 25 вересня поки не коментували цю подію.



Натомість рівненські журналісти із посиланням на маму Мар'яни



Історія Мар'яни нікого не залишила байдужим. Військова медикиня Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36 окрему бригаду морської піхоти, 501 батальйону в Бердянську. Практично постійно до 24 лютого 2022 року вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня потрапила в полон.



Вітаємо Мар'яну і всю її родину! Бажаємо дівчинці щасливої долі у мирній Україні! Продовжуємо чекати з російського полону кожного і кожну!



Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з полону окупантів 215 захисників та захисниць в обмін на державного зрадника Віктора Медведчука та 50 росіян. Серед звільнених українською стороною - 10 іноземців.



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