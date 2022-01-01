У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе

У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

24 вересня о 00:05 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні кафе на проспекті Волі в Луцьку.

О 00:10 за викликом прибули рятувальники 25 ДПРЧ у складі двох відділень. З'ясувалося, що пожежа виникла в технічному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі. Полум'я охопило побутову техніку, поширилося на стіни.

Рятувальники локалізували горіння о 00:19, ліквідували - о 00:24.
Потерпілих немає. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося запобігти стрімкому поширенню пожежі та врятувати будівлю від знищення вогнем.
У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе

Крім того, минулої доби рятувальники 2 ДПРЧ ліквідували загорання сміття в недіючій будівлі на вулиці Володимирській у Луцьку.
А в смт Люблинець на Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу дерев'яної господарської споруди, що, імовірно, трапилася через необережність з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, кафе
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