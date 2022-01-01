У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе

Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.24 вересня о 00:05 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні кафе на проспекті Волі в Луцьку.О 00:10 за викликом прибули рятувальники 25 ДПРЧ у складі двох відділень. З'ясувалося, що пожежа виникла в технічному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі. Полум'я охопило побутову техніку, поширилося на стіни.Рятувальники локалізували горіння о 00:19, ліквідували - о 00:24.Потерпілих немає. За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося запобігти стрімкому поширенню пожежі та врятувати будівлю від знищення вогнем.Крім того, минулої доби рятувальники 2 ДПРЧ ліквідували загорання сміття в недіючій будівлі на вулиці Володимирській у Луцьку.А в смт Люблинець на Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу дерев'яної господарської споруди, що, імовірно, трапилася через необережність з вогнем невстановлених осіб.